Samsun’da çöp konteynerinde 9 ölü köpek bulundu: CHP heyeti barınağa alınmadı

Samsun’un İlkadım ilçesi Kadamut Mahallesi’nde mavi çöp poşetlerine konulmuş dokuz ölü köpek çöp konteynerinde bulundu.

CHP İlkadım İlçe Başkanı Umut Alkaç, parti yöneticileri, belediye meclis üyeleri ile kadın ve gençlik kollarından oluşan heyetle birlikte bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Ancak barınağı ziyaret etmek isteyen CHP heyeti, resmihiçbir gerekçe sunulmadan, yalnızca “barınağın kapalı olduğu” söylenerek belediye yetkilileri ve jandarma tarafından engellendi.

Alkaç, olay yerinde yaptığı açıklamada hayvanlara ilişkin otopsi raporlarının alındığını ve soruşturmanın başlatıldığını kaydetti. Alkaç, yaklaşan kış koşullarına dikkat çekerek “Barınakta 350 canımız bulunuyor. Bu derme çatma barınak konusunda ciddi endişelerimiz var. Sürecin takipçisiyiz ” dedi.