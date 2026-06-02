Samsun'da feci kaza... Kamyon ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

2.06.2026 15:57:00
Atakum ilçesinde kamyon ile kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Yeşilyurt Mahallesi Cemaller Caddesi ile 7212’nci Cadde’nin kesiştiği noktada saat 12.30 sıralarında kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; mobilya ustası Ercan Ö.’nün (23) kullandığı 24 BM 890 plakalı kamyon ile Basri C. (63) yönetimindeki 55 JP 734 plakalı kamyonet çarpıştı. Savrulan kamyonet, boş arazide sürüklendi.

Kazada, sürücüler ile kamyondaki mobilya ustaları Halil Ertaç Ö. (28), Ali M. (42) ve Hakan K. (47), yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Denizli'de, Pamukkale Turizm'e ait yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yanması sonucu biri bebek 8 kişinin yaşamını yitirdiği katliam gibi kazayla ilgili çarpıcı bazı bulgular ortaya çıktı. Firmanın; otobüsün konumunun, hızının, rotasının ve durumunun GPS ve hücresel ağlar üzerinden kesintisiz izlenmesini sağlayan Araç Takip Sistemi (ATS) bilgisini, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na iletmediği ortaya çıktı.
Burdur'un Bucak ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.
1'i bebek 8 kişinin öldüğü kazada yeni ayrıntılar ortaya çıktı Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bariyerlere çarptıktan sonra yanan yolcu otobüsünde 1'i bebek 8 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin yaralandığı kazada, yaralıların ilk ifadeleri ortaya çıktı. Yaralıların, jandarmadaki ifadelerinde, kazadan yaklaşık 20 dakika önce şoförün araçta meydana gelen bir arıza nedeniyle otobüsü yol kenarına çekip kontrol yaptığını, daha sonra yola devam ettiğini söyledikleri öğrenildi.