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Samsun'da kimyasal sızıntı alarmı: 6 polis hastanelik oldu, bölgeye girişler kapatıldı

Samsun'da kimyasal sızıntı alarmı: 6 polis hastanelik oldu, bölgeye girişler kapatıldı

4.06.2026 01:00:00
Güncellenme:
DHA
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Samsun'da kimyasal sızıntı alarmı: 6 polis hastanelik oldu, bölgeye girişler kapatıldı

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde tüfekle açılan ateş sonucu kimyasal sızıntıdan etkilenen 6 polis, hastaneye kaldırıldı. 1 kilometrelik alanı kapsayan bölgeye girişler kapatıldı. Kimyasal sızıntının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
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Olay, 20.30 sırlarında 19 Mayıs Sanayi Sitesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi.

U.G., iddiaya göre kendi iş yerinin bitişiğindeki O.K.’ye ait geri dönüşüm tesisine tüfekle ateş açtı.

Açılan ateş sonucu iş yerindeki solvent ve tiner dolu 1'er tonluk 4 depo zarar gördü. Depoların delinmesi sebebiyle kimyasal maddelerin iş yeri içerisinden bölgeye yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yayılan kokudan dolayı 6 polis, rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli, kullandığı tüfekle birlikte yakalanıp gözaltına alındı.

Alınan güvenlik önlemleri kapsamında bölgeyi çevreleyen 1 kilometrelik alana giriş kapatıldı. Kimyasal sızıntının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

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