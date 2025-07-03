Samsun'da korkunç olay: Kahvehanede demir sopalarla darp!

Samsun'un Canik ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi'ndeki bir kahvehanede 28 Haziran'da korkunç bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; K.G. (23) ile A.K. (22), kahvehanede tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle A.K., C.K. (30) ile Y.K. (22) demir sopalarla K.G.'yi darbetti. K.G., kendi imkânlarıyla gittiği hastanede tedavi olduktan sonra polise şikâyette bulundu.

K.G., verdiği ifadede; adının Ahmet olarak bildiği kişi tarafından kahvehane dışına çıkarılarak darbedildiğini söyledi. Çalışma başlatan polis, dün olaya karıştığı iddiasıyla 3 şüpheliyi yakaladı.



