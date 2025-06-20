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İşçiler demir sopalarla birbirlerine girdi: Yaralılar var!

İşçiler demir sopalarla birbirlerine girdi: Yaralılar var!

20.06.2025 15:46:00
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İHA
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İşçiler demir sopalarla birbirlerine girdi: Yaralılar var!

Malatya'da bir şantiyede işçiler arasında çıkan taşlı, demir sopalı kavgada 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Battalgazi ilçesine bağlı Çirikpınar Mahallesi eski adliye hizmet binası mevkiinde bulunan bir şantiyede öğle saatlerinde işçiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, taşlı, demir sopalı kavgaya dönüşürken, kavgada 3 işçi darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yaralılar ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen bir grup işçiyi gözaltına alarak ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

İlgili Konular: #İşçi #Malatya #şantiye

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