Samsun’da mezarlar heyelanla kaydı... CHP’li Cevat Öncü: 'Sorumlular hesap verecek mi?'

Samsun İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi’nde yaklaşık 18 yıl önce halen AKP Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz'ın Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde yapılan şehir mezarlığında, heyelan nedeniyle mezarlar kaydı, mezar taşlarında da hasar oluştu.

İnşaat Mühendisleri Odası Genel Merkez Danışma Kurulu Üyesi Cevat Öncü, alandaki incelemesinin ardından yaptığı açıklamada, bölgenin Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) haritalarında uzun yıllardır aktif heyelan alanı olarak gösterildiğini aktardı.

Bu bilinmesine rağmen gerekli araştırmalar ve sondajlar yapılmadan definlere başlandığını ve mezarlığın kullanıma açıldığını bildiren Öncü, zaman zaman yüzeysel drenaj çalışmalarıyla önlem alınmaya çalışıldığını, ancak MTA verilerine göre aktif heyelan tabakasının 10–20 metre derinlikte bulunduğunu söyledi.

“ZEMİN ARAŞTIRMASI YAPILMADAN MEZARLIK İLAN EDİLDİ”

Öncü, sorunun temelinde yanlış kararların bulunduğunu belirterek, “Bu alanın mezarlık alanı olarak ilan edilip kullanılmaya başlanmasından önce neden zemin araştırmaları tamamlanmadı? Buradaki mezar yerleri eksik ve ayıplı olmasına rağmen definler devam ediyor" diye konuştu.

Yanlış yer seçiminin ciddi kamu zararına yol açtığını kaydeden Öncü, “Aktif heyelan alanının belirlenmesinde sorumluluğu olan, o dönemin büyükşehir ve ilçe belediye başkanları her kimler ise burada oluşan ve bugün rehabilite edilmesi için ciddi masraf gerektiren bu durumun sorumlusu olacaklar mıdır? Kendilerine herhangi bir şekilde rücu ettirilecek midir?” diye sordu.

Mezarlıktaki manzarayı “içler acısı ve vahim” olarak nitelendiren Öncü, “Canlısına gerekli hizmeti ve ihtimamı gösteremediğiniz Samsunlunun hiç olmazsa mevtalarına sahip çıkın. Bu alanı mümkün olan en kısa sürede rehabilite ederek bilimin ve tekniğin öngördüğü önlemleri uygulayın, bu drama son verin” dedi.

Öncü, Samsun Büyükşehir Belediyesinin ODTÜ'ye hazırlattığı projelerle bölgede heyelanın önlenmesine yönelik çalışma başlatmasını olumlu bulduklarını ancak bu masrafların kamuya yüklenmemesi gerektiğini vurguladı.