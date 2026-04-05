Samsun'da MHP’li meclis üyesi Aziz Uslu trafik kazasında hayatını kaybetti

Samsun'da MHP’li meclis üyesi Aziz Uslu trafik kazasında hayatını kaybetti

5.04.2026 09:22:00
Samsun'da MHP’li meclis üyesi Aziz Uslu trafik kazasında hayatını kaybetti

Samsun’un 19 Mayıs ilçesi Dereköy mevkiinde meydana gelen trafik kazasında MHP’li belediye meclis üyesi Aziz Uslu hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Uslu’nun MHP 19 Mayıs Belediyesi meclis üyesi olduğu öğrenildi.

Kaza, gece saat 03.30 sıralarında Samsun Sinop yolu üzeri Dereköy mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 44 yaşındaki Aziz Uslu idaresindeki panelvan kamyonet, Samsun’dan 19 Mayıs istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak Şehit Er Hüseyin Özdamar üst geçidinin çelik ayağına çarptı.

MECLİS ÜYESİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Kazada ağır yaralanan sürücü Aziz Uslu olay yerinde hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Uslu’nun MHP 19 Mayıs Belediyesi meclis üyesi ve Devecioğlu Kasap ve Et Restaurant’ın sahiplerinden olduğu öğrenildi.

Şanlıurfa’da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
Şanlıurfa’da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde bir tanker ile iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yabancı uyruklu 5 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi ise aynı kazada yaralanan Şırnak İl Sağlık Müdürlüğünde görevli sağlık çalışanı yaptı.
Görele'deki trafik kazasında yeni gelişme: Hasbi Dede'nin taciz ettiği iddia edilen 16 yaşındaki kız çocuğunun 'beyin ölümü' gerçekleşti
Görele'deki trafik kazasında yeni gelişme: Hasbi Dede'nin taciz ettiği iddia edilen 16 yaşındaki kız çocuğunun 'beyin ölümü' gerçekleşti "Taciz" iddiası sonrası görevinden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında yürütülen soruşturmanın müştekisi olan ve hafta sonu trafik kazası geçiren 16 yaşındaki çocuğun "beyin ölümü" gerçekleşti.
Sadettin Saran trafik kazası geçirdi!
Sadettin Saran trafik kazası geçirdi! Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız, araç sürücüsü ve kazaya karışan diğer araçta bulunan kişilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu, herhangi bir yaralanma bulunmadığı bilgisi alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.