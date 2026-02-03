Samsun’da mübadelenin 103. yılı

Türkiye ile Yunanistan arasında 1923 yılında yapılan nüfus mübadelesinin 103. yılı için Samsun’da tören düzenlendi. Samsun’daki mübadiller, Kurtuluş Yolu’nda Tütün İskelesi’nde bir araya gelerek hem kaybettikleri atalarını andı hem de “Yurtta sulh, cihanda sulh” çağrısıyla barış ve kardeşlik mesajı verdi. Samsun’da yaşayan mübadiller, Kurtuluş Yolu’nda, Bandırma Vapuru'nun Samsun’a gelişini simgeleyen Tütün İskelesi’nde toplandı.

Lozan Mübadilleri Vakfı ve Samsun Mübadele Derneği'nce düzenlenen programda, mübadiller saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu. Samsun Mübadele Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Danışman, savaşlardan dolayı göç yollarında yaşamlarını yitiren atalarını saygı ve rahmetle andıklarını söyledi.

Mübadiller olarak Yunanistan’a gitmenin kendileri için turistik bir faaliyet olmadığını dile getiren Danışman, “Atalarımızın doğduğu topraklara, tüten bacalarına, bıraktıkları ibadethanelerine ve mezarlara yaptığımız bir ziyaret, vicdanımıza ve özlemlerimize yapılan kutsal bir yolculuktur. Konserler, sergiler ve kurduğumuz ortak sofralarla, sınırların ayıramadığı kültür birliğimizi tüm dünyaya gösteriyoruz. Bizler iki yaka arasında sadece anıları değil barışın nefesini taşıyoruz” ifadelerini kullandı. Anma programında mübadiller, “Vardar Ovası” türküsü eşliğinde Karadeniz’e karanfil bıraktı.