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Samsun'da okulda zehirlenme şüphesi: 4 öğrenci hastanelik oldu!

Samsun'da okulda zehirlenme şüphesi: 4 öğrenci hastanelik oldu!

3.06.2025 15:51:00
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İHA
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Samsun'da okulda zehirlenme şüphesi: 4 öğrenci hastanelik oldu!

Canik ilçesinde bulunan okulun kantininde yedikleri tavuk döner sonrası rahatsızlanan 4 ortaokul öğrencisi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Canik ilçesindeki Hasköy Ortaokulu'nda 4 öğrenci iddiaya göre; sabah saatlerinde okulun kantininde yedikleri tavuk döner sonrası rahatsızlandı. Karın ağrısı ve mide bulantısı şikâyetiyle öğrenciler okula gelen ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.

OKUL MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMA

Okul Müdürü Muammer Çalışıcı, "Sabah öğrenciler kantinden aldıkları dönerden etkilendiklerini beyan ettiler. Buna istinaden de tedbir amaçlı bu öğrencilerimizin durumunu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirip onları hastaneye getirdik. Öğrencilerin genel durumu şu anda çok iyi. Bütün okulun etkilenmemesi bizi sevindiren bir durum. Biz de tedbir amaçlı burada bekliyoruz. Şu anda burada dört çocuğumuz var" dedi.

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