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Samsun’dan Ankara’ya yürüyen gençler Ulus Meydanı’ndaki Zafer Anıtı önünde karşılandı

Samsun’dan Ankara’ya yürüyen gençler Ulus Meydanı’ndaki Zafer Anıtı önünde karşılandı

24.05.2025 22:30:00
Güncellenme:
Cemil Ciğerim
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Samsun’dan Ankara’ya yürüyen gençler Ulus Meydanı’ndaki Zafer Anıtı önünde karşılandı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda Samsun’dan Ankara’ya “Özürlük Yürüyüşü” için yola çıkan gençleri Ulus Meydanı’nda bulunan Zafer Anıtı önünde CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, CHP Altındağ Kadın Kolları ve partililer karşıladı.

19 Mayıs’ın mirasını yaşatmak, özgürlük ve adalet taleplerini dile getirmeyi amaçlayan gençlerin 450 kilometreyi bulan yolculuğu Anıtkabir’e yapılacak ziyaretle son bulacak.

Anadolu’daki Milli Mücadele hatırasını yaşatmak üzere 1927’de yapılan Zafer Anıtı önündeki buluşmada yürüyüşün öncüsü Diyar Dağ başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere tüm siyasi tutsaklar için yürüdüklerini söyledi.


CHP Samsun Milletvekili Murat Çan şu açıklamayı yaptı:

“Samsun örgütümüzden değerli genç yol arkadaşlarımızı; Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere bütün siyasi tutsaklara atfettikleri Özgürlük Yürüyüşü’nün son durağı olan Ankara'da, Başkent'in ve Cumhuriyet'imizin simgelerinden biri olan Ulus Zafer Anıtı önünde karşıladık.

Sevgili gençlerimizle ayrıca, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun özgürlüğü ve erken seçim talebini içeren kampanyamız kapsamında Altındağ İlçe Başkanlığı'mızın Ulus Meydanı'nda açtığı imza standını da ziyaret ederek; çağrımıza destek veren Ankaralılara teşekkür ettik, kampanyada görev üstlenen mücadele arkadaşlarımıza kolaylıklar diledik.”


İlgili Konular: #Ankara #Samsun #Özgürlük Yürüyüşü

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