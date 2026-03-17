Samsun'dan Ekrem İmamoğlu’na 1500 mektup

CHP Samsun İl Örgütü tarafından başlatılan “Samsun Yazıyor, Ekrem İmamoğlu Okuyor” mektup kampanyasının tamamlanması dolayısıyla Atatürk Anıtı önünde basın açıklaması yapıldı.

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutsaklığının 365. gününe ithafen Samsun’da başlatılan mektup projesinin tamamlandığını açıkladı.

Özdağ, Cumhuriyet’in başladığı şehir olan Samsun’da, Samsunluların süreç boyunca sessiz kalmadığını belirterek, İl Başkanlığı’nda ve 17 ilçede kurulan mektup köşelerinde üyelerin, partililerin ve farklı siyasi görüşlerden yüzlerce vatandaşın kaleme sarıldığını; duygularını, düşüncelerini ve demokrasiye olan inançlarını yazıya döktüğünü ifade etti.

Samsun’da yaklaşık 1500 mektup toplandığını ifade eden Özdağ, her birinin farklı bir el yazısı ve farklı bir hikâye taşıdığını ancak hepsinde aynı duygu ve talebin bulunduğunu belirtti.

Özdağ, mektuplarda insan onuru için adalet, demokrasiye bağlılık ve millet iradesine sahip çıkma kararlılığının dile getirildiğini söyledi. Yazılan mektupların yalnızca satırlardan ibaret olmadığını vurgulayan Özdağ, her birinin Samsun’dan yükselen bir vicdan çağrısı olduğunu ve demokrasiye, hukuka ve halkın iradesine sahip çıkma kararlılığını ifade ettiğini dile getirdi.

İZİN VERİLMEZSE ADAY OFİSİNDE MUHAFAZA EDİLECEK

Toplanan mektupların ciltli defterler haline getirileceğini belirten Özdağ, defterlerin Silivri’de Ekrem İmamoğlu’na ulaştırılmasına izin verilmeyeceğinin açık olduğunu söyledi. Özdağ, bu nedenle defterlerin, özgürlüğüne kavuştuğu gün kendisine teslim edilmek üzere Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’ne bırakılacağını ve Samsunluların mektuplarının orada muhafaza edileceğini ifade etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Saraçhane çağrısına da değinen Özdağ, Samsun İl Örgütü olarak temsili katılım sağlayacaklarını ifade etti. İstanbul’da yaşayan 450 binden fazla Samsunluyu demokrasiye, adalete ve millet iradesine sahip çıkmak için yarın saat 20.00’de Saraçhane’de buluşmaya davet eden Özdağ, yol arkadaşları için mücadeleye devam edeceklerini söyledi.