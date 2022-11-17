Samsun Devlet Opera ve Balesi sınavında ‘usulsüzlük’ iddiası yargıya taşındı

17 Kasım 2022 Perşembe, 04:00

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) Müdürlüğü tarafından yapılan sözleşmeli personel alım sınavı, usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yargıya taşındı.

Çakıcı’nın avukatı Samet Duman, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü aleyhine açtığı davada sınav sonucunun hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptalini ve yürütmenin durdurulmasını talep etti. Duman, “Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından sahne makinisti alımı amacıyla yapılan sınav sonucunun kazanan adaylar yönünden iptali istemi’ ile açtığı davada sınavı A. A., E. A. ve M. D. kazandığını hatırlattı.

"MÜDÜRÜN YEĞENİ"

Uygulamalı sınavın jürisinin SAMDOB Personel Daire Başkanı Ş. Y., SAMDOB Müdürü B. S. ve M. E. tarafından oluşturulduğunu aktaran Duman, “Sınavı kazanan adaylardan A. A. sınav gözetmeni M. A.’nın kardeşi, E. A. da SAMDOB Sahne Müdürü K. A’nın yeğenidir. Sınavı kazanan M. D. de aynı kurumda çalışan birinin akrabasıdır” dedi. Duman, “Sözleşmeli personel alım ilanının sahne makinisti için aranan şartlardan biri de ‘Opera, bale ve tiyatro konularında genel kültüre sahip olmaktır’ olmasına karşın sınavı kazanan A. A.’nın Sivas’ta tüpçülük yapmaktadır. Sınav gözetmenleri tarafından sınav sorularının aktarılmış olabileceği şüphesini uyandırmıştır. Tarafsız bilirkişi heyeti tarafından yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.”

Öte yandan SAMDOB’da yapılan sınav CİMER’e taşındı ve iptali istendi.