CHP'li Yeşil Milli Piyango İdaresi'yle ilgili 'mobbing ve usulsüzlük' iddialarını Meclis'e taşıdı

29 Eylül 2022 Perşembe, 11:51

CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde Milli Piyango İdaresi’yle ilgili ortaya atılan bazı iddiaları gündeme getirdi.

CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil



Konuyla ilgili açıklama yapan Yeşil, Milli Piyango İdaresi Destek Hizmetler Daire Başkanvekili’nin 9 Eylül 2022 tarihinde işçilerle yaptığı toplantıda, “Ben ne dersem onu yapacaksınız, şu an hepinizi 1 saat içerisinde kovarak kapının önüne koyarım. Telefonumda kayıtlı iş bekleyen 150 kişiyi göreve alırım” dediğinin ileri sürüldüğünü belirtti. Yeşil, “Bu iddialar doğruysa yöneticilik vasfına yakışmamaktadır ve soruşturulması, açıklığa kavuşturulması gereken bir durumdur. Öte yandan kurum içerisinde liyakatsiz atama ve yer değişikliklerinin de olduğu iddia edilmektedir. Yemekhane görevlendirilmelerinde değişiklikler yapılmış, sürekli işçi statüsündeki bir personel, memurların amiri yapılarak, ast-üst kavramı hiçe sayılmış, çalışma huzuruna zarar verilmiştir” dedi.

"YOK ÖYLE VARLIK FONU’NA SIRTINI DAYAMAK"



İdare Teknik İşler Şubesi’nde görevli bir personelin kurumun bilgisi olmaksızın, dışarıdan anlaştığı firmalara iş verdiği iddialarının da olduğunu kaydeden Yeşil, şunları ifade etti:

“Her yıl çok yüksek maliyetlerle gerçekleşen havuz tadilatları dışarıya yaptırılan işler arasındadır. Kimi zaman ihaleli kimi zaman ise ihalesiz bir şekilde gerçekleşmektedir. Havuz boyama işlemine yüksek maliyetler ödendiği iddia edilmektedir. Bir havuz için yüksek maliyetler harcanıyorsa bunu nasıl gerekçelendirecekler? Bu paralar devletin kasasından çıkıyor. Dolayısıyla da vatandaşın cebinden çıkıyor. Milli Piyango İdaresi’nin denetimi Varlık Fonu’na devredilmiştir. Varlık Fonu ise Sayıştay tarafından denetlenememektedir. Kimin nereye ne harcadığını bilemediğimiz bir muamma içinde yüksek maliyetlere küçük işler de yaptırırlar, dışarıdan yandaşlara ihalesiz iş de verirler. Fakat denetlenememenin rahatlığında olanlar bilmelidir ki hakikatin er ya da geç gün yüzüne çıkmak gibi kötü bir huyu vardır. İddialar açıklığa kavuşuncaya kadar bu işin peşini bırakmayacağız. Yok öyle Varlık Fonu’na sırtını dayamak. Bize nasılsa bir şey olmaz demek.”

"BUNUN HESABINI HALKA NASIL VERECEKLER?”



Kurumda bir makama hem asaleten hem de vekaleten olmak üzere iki atama yapıldığını kaydeden Yeşil, şöyle devam etti:

“Şube müdürü, şef, memur statülerinde çalışanların kuruma düzenli şekilde gelmediği halde düzenli maaş aldıkları, -bankamatik memurluğu- diye tabir ettiğimiz hayalet personel olarak çalıştıkları iddia edilmektedir. Bir diğer iddia ise kurum içerisinde asaleten bulunan daire başkanları, şube müdürleri, şef ve memurlar olduğu halde yerine başka kişiler vekâlet etmektedir. Bunun sebebinin ise; Milli Piyango İdaresi’nde kadrolu olmasına rağmen başkaca işlerde çalışıyor olmalarından kaynaklandığı ifade edilmektedir. Bir koltukta iki karpuz olur mu? Bu iki karpuz inşallah tek bir maaşı paylaşıyordur. Paylaşmıyorsa bunun hesabını halka nasıl verecekler?”

9 temizlik işçisinin daire başkanvekilinin hizmetine verildiği iddiasını dile getiren Yeşil, şöyle dedi:

“Balgat Genel Müdürlük Binasında, sürekli işçi statüsündeki 80 temizlik işçisinden 13’ü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’na verilmiştir. Mobbinge uğradığı iddia edilen 13 temizlik işçisinden 9’u sadece Daire Başkanı’na hizmet etmek için görevlendirilmiştir. Bu 9 temizlik işçisi, her gün Daire Başkanı’na iş takibi için gelen 30-40 kişiye hizmet etmektedir. Bu gelen misafirlere, Daire Başkanı tarafından idarenin yemekhanesinde öğle yemeği verilmekte olup, bunun karşılığında yemek bedeli olarak hiçbir ücret verilmemektedir.”

“MÜLAKATLARDA DERNEĞE ÜYELİK ŞARTI ARANIYOR”

İdarede yapılan müdürlük ve şeflik sözlü sınavına ilişkin de usulsüzlük iddiaları olduğuna değinen Yeşil, Sınav Komisyon üyelerinden Loto Dairesi Başkanı ile Personel Dairesi Başkanı’nın, sınavdan önce sınava girecek kişilerden bazılarını arayarak, bir derneğe ve gruba üyelik için yönlendirdiğini, üye olmaları halinde sınavı geçeceklerini vaat ettiğini ileri sürdü.