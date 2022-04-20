Samsun Eczacılar Odası Başkanı Onur Ferhat Karacan uyardı: İlaçta ‘hayati’ sorun

20 Nisan 2022 Çarşamba, 04:00

SGK geri ödeme listesindeki ilaçlar için ilaç firmalarından belirli oranlarda kamu kurum iskontosu uygulanmasını istediğini hatırlatan Karacan, bazı firmaların bu kurala uyduğunu, bazılarının ise dikkate almadığını söyledi.

“Bazı ilaç firmaları SGK’nın belirlediği kamu kurum iskontolarını uygulamaktan kısmen ya da tamamen vazgeçti” diyen Karacan, sözlerini şöyle sürdürdü: Söz konusu firmaların keyfi olarak yaptıkları bu uygulamanın faturası, aradaki fiyat farkını ödemek zorunda kalan hastalara çıkmaktadır. Defalarca gündeme getirmemize rağmen sorun çözüme kavuşmamıştır ve artarak devam etmektedir.

Hayati öneme sahip ilaçların bulunamayabileceğini söyleyen Karacan, “Kronik hastalıklarda kullanılan çok sayıda ilaçta dahi kamu kurum iskontosu yapmayan bazı ilaç firmaları, şimdi de hayati önem taşıyan diyaliz ilaçlarında halk sağlığını tehdit eden bu tutumlarını sürdüreceklerini beyan etmişlerdir. Sorunun devam etmesi halinde, kronik böbrek yetmezliği bulunan hastaların cebinden bu ilaçlar için aylık bin TL’yi bulacak fiyat farkları çıkacaktır. Gerekli çözüm, bulunmalı ve hastaların mağduriyeti acilen giderilmelidir” dedi.