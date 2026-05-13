Samsun Havza'da eğitime bir gün ara verildi

İlçede dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, su taşkınlarına ve sel felaketine yol açtı.

Cadde ve sokaklar sular altında kalırken, bazı iş yerleri ve evlerde maddi hasar oluştu.

Samsun Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda ilçe genelinde okullar 13 Mayıs Çarşamba günü (bugün) tatil edildi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Vezirköprü Kaymakamı ve Havza Kaymakam Vekili Özgür Kaya, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ile ilgili kurum yetkilileri selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu. Heyet, yürütülen çalışmaları yerinde koordine ederek yurttaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Orhan Tavlı, devletin tüm imkanlarıyla sağanaktan etkilenen yurttaşların yanında olduğunu belirterek, ekiplerin sahada çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade etti.