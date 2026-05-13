Samsun Havza'da eğitime bir gün ara verildi

13.05.2026 07:46:00
Samsun'un Havza ilçesinde sağanak sonrası meydana gelen taşkın ve sel nedeniyle ilçe genelinde eğitime bir gün ara verildi.

İlçede dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, su taşkınlarına ve sel felaketine yol açtı.

Cadde ve sokaklar sular altında kalırken, bazı iş yerleri ve evlerde maddi hasar oluştu.

Samsun Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda ilçe genelinde okullar 13 Mayıs Çarşamba günü (bugün) tatil edildi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Vezirköprü Kaymakamı ve Havza Kaymakam Vekili Özgür Kaya, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ile ilgili kurum yetkilileri selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu. Heyet, yürütülen çalışmaları yerinde koordine ederek yurttaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Orhan Tavlı, devletin tüm imkanlarıyla sağanaktan etkilenen yurttaşların yanında olduğunu belirterek, ekiplerin sahada çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade etti.

Meteoroloji açıkladı: 13 Mayıs 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 Mayıs Çarşamba gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Trakya'nın batısı, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli yağışın etkili olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.
Karabük’te sağanak etkili oldu; mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı Karabük’te akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle Eskipazar ilçesinde köprünün zarar görmesi sonucu mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı.
Sağanak ve dolu alarmı! Cadde ve sokaklar göle döndü: 12 yaralı Türkiye’nin birçok kentinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Samsun, Çankırı, Bolu, Yozgat, Kastamonu, Karabük ve Ankara’da cadde ve sokaklar su altında kalırken, taşan dereler, sürüklenen araçlar ve zarar gören tarım arazileri nedeniyle ekipler bölgelerde çalışma başlattı. Samsun'da 12 kişi yaralandı.