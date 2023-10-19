Samsun Kent Müzesi'ndeki tarihi eserler nerede?

Yayınlanma: 19.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 19.10.2023 - 03:00

Tarihi Kentler Birliği’nin jüri özel ödülüne layık görülen, Samsun’un sosyal, tarihi, kültürel, coğrafi ve ekonomik yapısını yansıtan birçok eseriyle, 2015 yılının en iyi müzelerinin seçildiği XX. Luigi Micheletti Award Müze Yarışması’nda finale kalan Avrupa’nın en prestijli altı müzesinden biri seçilen Samsun Kent Müzesi, eylül ayında meydana gelen sel felaketi nedeniyle bir aydır kapalı.

‘KULLANILAMAZ HALDE’

Osmanlı çarşısı, tarih şeridi, tütün bölümü ve doğal afetlerin anlatıldığı alanlar sular altında kaldığı için onarım çalışmaları devam eden müzeye ziyaretçi kabul edilmiyor. Kent Müzesi’nde, kentin kronolojik tarihine ve Kurtuluş Savaşı dönemine ait görseller ve belgeler, sosyal, kültürel, coğrafi ve ekonomik yapısına ilişkin bilgiler ve malzemeler, balmumu heykeller gibi çok sayıda eser sergileniyordu. Sel afetinin ardından çok sayıda eserin zarar gördüğü müze içerisinde yaklaşık 2 metreyi geçen su birikintisi olduğu belirtilmiş, eserlerin büyük oranda zarar görerek kullanılamaz hale geldiği öğrenilmişti. Zarar gören eşyalar ise dışarıda kurutulmuştu.