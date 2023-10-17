Meteoroloji il il uyardı: İstanbul, Sakarya, Samsun... Çarşamba günü geliyor!

Yayınlanma: 17.10.2023 - 18:22

Güncelleme: 17.10.2023 - 18:22

Batı Karadeniz'in doğusunda ve Batı Akdeniz'in batısında yarın fırtına uyarısında bulunuldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, Batı Karadeniz'in doğusunda rüzgar, yarın sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esecek, akşam saatlerinde ise etkisini kaybedecek.

Batı Akdeniz'in batısında yarın rüzgar öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esecek, gece saatlerinde ise etkisini yitirecek.

Denizlerde fırtına beklentisi hakkında Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü tarafından Karadeniz’de meydana gelmesi beklenen fırtına ile ilgili uyarıda, “Batı Karadeniz’in doğusunda rüzgarın yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Samsun’da 18 Ekim Çarşamba günü sağanak yağış beklenirken hava sıcaklıklarının da 4 ila 6 derece azalarak, ekim ayı ortalamalarının altına inmesi bekleniyor. Samsun’da gündüz hava sıcaklığının 15 dereceye kadar düşmesi tahmin ediliyor.

SEL, SU BASKINI, HEYELAN UYARISI

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yeni uyarıda ise "18 Ekim Çarşamba günü beklenen sağanak şeklindeki yağışların; öğle saatlerinden itibaren Kastamonu, Sinop ve Samsun'un batı kesimlerinde, akşam saatlerinde ise Samsun'un kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21/50 kg/m2) olması beklendiğinden oluşabilecek ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

SAKARYA VE İSTANBUL VALİLİĞİ UYARDI

Sakarya Valiliği, şehirde yarın sabah saatlerinden itibaren beklenen şiddetli rüzgar ve fırtınaya karşı uyarılarda bulundu.

Sakarya Valiliği, meteorolojik verilere göre 18 Ekim Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı uyardı. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İlimizin sahil kesimlerinde (Karasu, Kaynarca, Kocaali) yarın sabah saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar (fırtına) beklenmektedir. Olumsuz hava koşullarında yaşanabilecek durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi

İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda fırtına uyarısı yapıldı.

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Batı Karadeniz’in doğusunda rüzgarın Çarşamba sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."







