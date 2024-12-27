Samsun merkezli IŞİD operasyonu: Çok sayıda gözaltı...

Samsun merkezli Ankara’yı da kapsayan terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi yakalandı.

Samsun merkezli IŞİD operasyonu: Çok sayıda gözaltı...
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DHA
Yayınlanma: 27.12.2024 - 13:35

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü IŞİD’in faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Samsun merkezli Samsun ve Ankara’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Samsun’da 5, Ankara’da ise 1 IŞİD şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı.

4 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Türk vatandaşı oldukları ve IŞİD’in elaman kazandırmaya çalıştıkları ileri sürülen 6 kişiden sorguları tamamlanan 2 kişi serbest bırakılırken, 4 kişi ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.


Etiketler: #IŞİD

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