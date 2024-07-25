Samsun-Ordu karayolunda 5 araç birbirine girdi!
Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araç birbirine girdi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.
Kaza, Samsun-Ordu kara yolunda meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, F.Ş. yönetimindeki 06 AZE 61 plakalı araç, M.Y.’nin kullandığı 01 CEY 15 plakalı otomobil, B.L.P. idaresindeki 57 HB 571 plakalı SUV tipi otomobil, E.Y. idaresindeki yabancı plakalı RE VF 52 plakalı otomobil ve L.T. yönetimindeki 33 APU 200 plakalı tır kazaya karıştı.
Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
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