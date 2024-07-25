Samsun-Ordu karayolunda 5 araç birbirine girdi!

Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araç birbirine girdi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

İHA
Yayınlanma: 25.07.2024 - 17:44
Abone Ol google-news

Kaza, Samsun-Ordu kara yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, F.Ş. yönetimindeki 06 AZE 61 plakalı araç, M.Y.’nin kullandığı 01 CEY 15 plakalı otomobil, B.L.P. idaresindeki 57 HB 571 plakalı SUV tipi otomobil, E.Y. idaresindeki yabancı plakalı RE VF 52 plakalı otomobil ve L.T. yönetimindeki 33 APU 200 plakalı tır kazaya karıştı.

Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.


Samsun haberleri Ordu haberleri karayolu haberleri araç haberleri

İlgili Haberler

Ukrayna Başkomutanı Guardian’a röportaj verdi: ”Savaşı kazanacağımızı ve bunun nasıl olacağını biliyorum”

Ukrayna Başkomutanı Guardian’a röportaj verdi: ”Savaşı kazanacağımızı ve bunun nasıl olacağını biliyorum”
Burdur'da feci kaza... Ölü sayısı 2'ye yükseldi

Burdur'da feci kaza... Ölü sayısı 2'ye yükseldi
2024 Olimpiyat Oyunları Fransa'ya ne kadar kazandıracak?

2024 Olimpiyat Oyunları Fransa'ya ne kadar kazandıracak?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler