Samsun’a kopya ‘Sümbül Konağı’
Samsun Büyükşehir Belediyesi, Saathane Meydanı’nı “Sümbül Konağı” projesi ile tamamlayacak. Mimar ve kent plancısı Embiya Sancak Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bulunan “Sümbül Konağı” isminden kopya ettiklerini belirterek “Samsun’a bu saygısızlık neden” dedi.
Osmanlı mimarisinin önemli eserlerinden Taşhan, Medrese Cami, Şifa Hamamı ve Saat Kulesi’ni aslına uygun şekilde yenileyen Samsun Büyükşehir Belediyesi, Saathane Meydanı Projesi’nde 2. ve 3. Etap kapsamında işyerlerinin inşasını sürdürüyor.
Büyükşehir Belediyesi meydanın tarihi kimliğini Sümbül Konağı Projesi ile tamamlayacak. Mimar, kent plancısı ve fotoğraf sanatçısı Embiya Sancak, Bursa’da bulunan “Sümbül Konağı” isminin kopya edildiğini belirterek “Madem burada kıraathane yapmak istiyorsun. Adını neden Bursa’dan getirdin? Belki de projesini de Bursa Sümbül Konağı’ndan kopya edecekler. Samsun’a bu saygısızlık neden? Osmanlı’nın 1890’larda yaptırdığı kıraathane ile şimdi yapılmak istenilen bina aynı işleve sahiptir. Yani hizmet devam edecek. Ancak neden Sümbül Konağı? Neden adını Samsun’un kıyısına uygun bir isimle anmazsınız?” dedi.
Video Haberler
- 'İki ismi yakından tanıyan kişilerle konuştum'
- Tekme tokat birbirine girdiler
- '25 yıl yönetenin suçu yok mu?'
- Kar maskeli saldırgan, restoranı kurşunladı!
- Eminönü'nde 'vapur sırası' yoğunluğu
- Cemre Uçaryılmaz Metin son yolculuğuna uğurlandı
- 'Körfez savaşında bile böyle sıkıntı yaşamadık'
- 'Kadınların fotoğrafını çektiği' iddiasıyla darbedildi
- Eğitime nefret kustu
- Tekirdağ'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var
En Çok Okunan Haberler
-
- Minibüste 'açık kapı' faciası: Yolcu hayatını kaybetti
- Bakan Varank'a tepki
- AİHM'den Osman Kavala kararı
- Çok sayıda isim için harekete geçildi
- Yeni ayrıntılar ortaya çıktı
- Bakan Soylu: '25 can kaybımız var'
- Bundan sonra süreç nasıl işleyecek?
- Konya Valisi'nden tepki çeken 'yemek'
- Uras'tan 'çekilme' kararı
- 6 elektrikli bisiklet çaldı, 7'ncisinde yakalandı