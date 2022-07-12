Samsun’a kopya ‘Sümbül Konağı’

12 Temmuz 2022 Salı, 04:00

Osmanlı mimarisinin önemli eserlerinden Taşhan, Medrese Cami, Şifa Hamamı ve Saat Kulesi’ni aslına uygun şekilde yenileyen Samsun Büyükşehir Belediyesi, Saathane Meydanı Projesi’nde 2. ve 3. Etap kapsamında işyerlerinin inşasını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi meydanın tarihi kimliğini Sümbül Konağı Projesi ile tamamlayacak. Mimar, kent plancısı ve fotoğraf sanatçısı Embiya Sancak, Bursa’da bulunan “Sümbül Konağı” isminin kopya edildiğini belirterek “Madem burada kıraathane yapmak istiyorsun. Adını neden Bursa’dan getirdin? Belki de projesini de Bursa Sümbül Konağı’ndan kopya edecekler. Samsun’a bu saygısızlık neden? Osmanlı’nın 1890’larda yaptırdığı kıraathane ile şimdi yapılmak istenilen bina aynı işleve sahiptir. Yani hizmet devam edecek. Ancak neden Sümbül Konağı? Neden adını Samsun’un kıyısına uygun bir isimle anmazsınız?” dedi.