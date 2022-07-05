AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi inşaatın yüzde 62’sini tamamladı

05 Temmuz 2022 Salı, 05:00

AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi, Mimarlar Odası Samsun Şubesi tarafından yürütmeyi durdurma istemi ile yargıya taşınan Emek Park alanında yapımına başladığı Çocuk Teknoloji Okulu (Keşif Kampüsü) inşaatına devam ediyor.

1742 metrekare büyüklüğündeki kampüsün yüzde 62’si tamamlandı. 11.5 milyon TL’ye mal olacak kampüste matematik, fizik, astronomi uzay ve havacılık, teknoloji, kimya ve insan bilim, doğa, kişisel gelişim, destekleyici eğitim, girişim, üretim ve dene yap atölyesi ile bunlara ait keşif alanları olacak. Ayrıca kampüste, TEKNOFEST, öğretmenler ve yönetici odası, halkla ilişkiler departmanı, satış alanı, danışma, kafeterya ve mescitler de yer alacak.

Mimarlar Odası, Samsun Büyükşehir Belediye meclisi tarafından onaylanan Emek Park için nazım imar planlarına, yürütmeyi durdurma istemiyle dava açtı. Bölge İdare Mahkemesi’ne açılan davada, meclis kararıyla nazım imar plan değişikliğine gidilerek, büyükşehir belediyesi hizmet alanı yapılan Emek Park’ta inşa edilecek Keşif Kampüsü’nün kamu yararı olmadığı belirtildi.

Mimarlar Odası’nın açtığı davada imar plan değişikliği için, “Davaya konu olan alanın, kullanım amacının değiştirilmesinde bir zorunluluk olup olmadığı, plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, teknik ve sosyal donatı dengesini bozup bozmayacağı, bilimsel, nesnel, ve teknik gerekçelere dayanıp dayanmadığı, ulaşıma ve çevreye getireceği yoğunluk, kamu yararı taşıyıp taşımadığı gibi genel prensipler göz ardı edilmiştir. Kamu yararı taşımadığından iş bu plan değişikliğinin iptali için dava açma zorunluluğu hasıl olmuştur” denildi.