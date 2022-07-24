Samsun'da 13 yaşındaki çocuk ölü bulundu
Samsun'da 13 yaşındaki çocuk, yaylada hayvan otlatırken ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Samsun'un Alaçam ilçesi Uzunkıraç Mahallesi'nde bulunan yaylada hayvan otlatan 13 yaşındaki Sefa Yıldız, yakınları tarafından ölü olarak bulundu.
Olay jandarmaya haber verildi.
Sefa Yıldız'ın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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