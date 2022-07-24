Samsun'da 13 yaşındaki çocuk ölü bulundu

Samsun'da 13 yaşındaki çocuk, yaylada hayvan otlatırken ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
24 Temmuz 2022 Pazar, 17:50
Samsun'da 13 yaşındaki çocuk ölü bulundu
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Samsun'un Alaçam ilçesi Uzunkıraç Mahallesi'nde bulunan yaylada hayvan otlatan 13 yaşındaki Sefa Yıldız, yakınları tarafından ölü olarak bulundu.

Olay jandarmaya haber verildi.

Sefa Yıldız'ın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

 


Samsun Çocuk ölü bulundu
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