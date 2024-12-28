Samsun'da 13,5 yıl hapis cezası ile aranıyordu: Yakalandı!

Samsun'da “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma” suçundan 13 yıl 15 gün hapis cezası ile aranan Ş.B. adlı hükümlü, polis tarafından yakalandı.

Samsun'da 13,5 yıl hapis cezası ile aranıyordu: Yakalandı!
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İHA
Yayınlanma: 28.12.2024 - 11:49

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda, hakkında 13 yıl 15 gün hapis cezası bulunan Ş.B. adlı şahıs, İlkadım ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Hükümlü, Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.



Etiketler: #hükümlü #Samsun #uyuşturucu #Hapis Cezası

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