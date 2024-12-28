Samsun'da 13,5 yıl hapis cezası ile aranıyordu: Yakalandı!
Samsun'da “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma” suçundan 13 yıl 15 gün hapis cezası ile aranan Ş.B. adlı hükümlü, polis tarafından yakalandı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda, hakkında 13 yıl 15 gün hapis cezası bulunan Ş.B. adlı şahıs, İlkadım ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Hükümlü, Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.
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