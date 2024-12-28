Uluslararası uyuşturucu çetesine operasyon... Çete lideri örgüt içi hesaplaşmada öldürüldü

Yayınlanma: 28.12.2024 - 09:00

Güncelleme: 28.12.2024 - 09:03

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, İstanbul’da uluslararası uyuşturucu ticareti yapan, liderliğini Aras Yılmaz adıyla Türk vatandaşlığı alan Yosef Aliakbari’nin yaptığı örgüte yönelik 23 Eylül’de soruşturma başlatıldı. Aynı tarihte yapılan projeli/planlı çalışmalar kapsamında 40 şüpheli şahıs hakkında ara yakalama yapıldı. Yapılan ara yakalama neticesinde gözaltına alınan şüphelilerden 22’si tutuklandı.

4 TON METAMFETAMİN YAKALANDI

Bu yakalamalarda toplamda 4 ton 4 kilo 560 gram metamfetamin, 70 kilo 540 gram Eroin ve 105 kilo 80 gram uyuşturucu madde yapımında kullanılan ara kimyasal maddesi ele geçirildi.

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE OPERASYON

Söz konusu soruşturma kapsamında örgütün üst yönetici konumunda oldukları değerlendirilen şüphelilere yönelik ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sarıyer, Zeytinburnu, Kağıthane, Beylikdüzü, Arnavutköy, Büyükçekmece,Küçükçekmece ve Bahçelievler ile Samsun’da operasyon düzenlendi. Bu operasyon kapsamında ise 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

8 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyet işlemlerinin ardından sorgulanmak üzere İstanbul Adliyesi’ne getirilen şüpheliler, savcılık sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden 8’i tutuklanırken, 2’si hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulandı.

ÖRGÜT İÇİ HESAPLAŞMADA ÖRGÜT LİDERİ İNFAZ EDİLDİ

Öte yandan örgüt lideri olduğu değerlendirilen Aras Yılmaz’ın, 8 Aralık’ta silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Başsavcılık, Yılmaz’a yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının, örgüt içi hesaplaşması olarak değerlendiriyor.