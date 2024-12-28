Metamfetamin tehlikesi büyüyor... Tekirdağ'da 'uyuşturucu' operasyonu: 7 gözaltı
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.
Hayrabolu, Ergene ve Çerkezköy ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 7 zanlıyı gözaltına aldı.
Aramalarda, 200 gram metamfetamin ve 60 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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