Metamfetamin tehlikesi büyüyor... Tekirdağ'da 'uyuşturucu' operasyonu: 7 gözaltı

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.

Metamfetamin tehlikesi büyüyor... Tekirdağ'da 'uyuşturucu' operasyonu: 7 gözaltı
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AA
Yayınlanma: 28.12.2024 - 09:33

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Hayrabolu, Ergene ve Çerkezköy ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 7 zanlıyı gözaltına aldı.

Aramalarda, 200 gram metamfetamin ve 60 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.


Etiketler: #tekirdağ #uyuşturucu operasyonu #uyuşturucu

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