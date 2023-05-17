Samsun’da 19 Mayıs kutlamaları bugün başlıyor: 1919 metrelik bayrakla yürüyüş

Yayınlanma: 17.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 17.05.2023 - 07:06

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 104. yıldönümünde yurttaşlara bayram coşkusunun yaşatılması için çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Samsun Valiliği, Doğupark’ta Sahil Güvenlik helikopter gösterileri ve Türk Yıldızları ve Solo Türk gösterilerinin de yer aldığı etkinliklere vatandaşları davet etti.

Bugün saat 16.00’da Onur Anıtı önünden yürüyüş başlayacak. Aynı akşam Garnizon Komutanlığı Askeri Bando takımı Cumhuriyet Meydanı’nda konser verecek. Yarın akşam 20.30’da fener alayı düzenlenecek. 19 Mayıs’ta ise saat 07.40’ta Atatürk Anıtı’na çelenk sunulacak. Saat 09.25’te Tütün İskelesi Kurtuluş Yolu’nda bayrak devir teslim töreni yapılacak. Saat 10.00’da 19 Mayıs anma programı yapılacak. 19.00’da Çobanlı iskelesinden yürüyüş başlayacak. Daha sonra Batıpark Konser Alanı’nda sanatçı Karsu sahne alacak.