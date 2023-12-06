Samsun'da 2 iş yeri kurşunlandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 2 iş yeri 3 kişi tarafından kurşunlandı. Saldırılarda can kaybı ve yaralanma olmazken, kaçan şüpheliler aranıyor.

DHA
Yayınlanma: 06.12.2023 - 13:44
Samsun'da 2 iş yeri kurşunlandı
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Olay, Samsun'un Çarşamba İlçesi Sarıcalı Mahallesi Yunus Emre Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, A.G., Ö.Ç. ve Ö.F.Ç. ile Ö.E.E. arasında çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Bunun üzerine şüpheliler, Ö.E.E.’nin çalışanlarını darbedip, 2 iş yerine de silahla ateş açtı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


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