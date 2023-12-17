Samsun’da 2 kişi uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Samsun’da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesi Yeni Mahalle’de bir adrese operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramalarda 90 gram metamfetamin, 21 gram esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili S.O. ve F.E.S. gözaltına alındı. "Uyuşturucu madde ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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