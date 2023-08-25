Samsun’da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Samsun’da 2 otomobilin kafa kafaya çarptığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin 3 aylık hamile olduğu öğrenildi.

İHA
Yayınlanma: 25.08.2023 - 11:39
Samsun’da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
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İlkadım ilçesi Fuar Caddesi üzerinde Sevgi Kafe mevkisinde 10.30 sıralarında; Ahmet F. K.’nin (32) kullandığı 55 AJP 687 plakalı otomobil virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeritten gelen Esra E.(34) idaresindeki 06 MLP 19 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

YARALILARDAN BİRİ HAMİLE

Kazada hamile olduğu öğrenilen Esra E., aynı otomobildeki eşi Zekeriya E. (35) ve diğer otomobilin sürücü Ahmet F. K. yaralandı.

Yaralı eşler Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine, diğer yaralı ise Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.  Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.


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