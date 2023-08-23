Samsung, ucuz katlanabilir ekranlı telefon üzerinde çalışıyor

Yayınlanma: 23.08.2023 - 14:53

Güncelleme: 23.08.2023 - 14:53

Samsung, akıllı telefonlarını farklı bütçelere seslenecek şekilde geliştiriyor. Ancak katlanabilir ekranlı telefonlar pazarında 'uygun fiyatlı' bir alternatif henüz yok. Samsung da bunun farkında olarak piyasaya göre daha ucuz bir katlanabilir telefon üzerinde çalışıyor olabilir.

FE SERİSİNE EKLENECEK BİR MODEL OLARAK KARŞIMIZA ÇIKABİLİR

Sosyal medya üzerinden yapılan bir sızıntıya göre Samsung, daha uygun fiyatlı ya da bütçe dostu sayılabilecek bir katlanabilir telefon üzerinde çalışıyor.

The S23 FE is set to be released soon, and there are possibilities that Samsung plans to consistently introduce the FE brand annually. Simultaneously, there are rumors of ongoing testing for the launch of the Galaxy Z FE(lite model), after the Fold/Flip 6. — Revegnus (@Tech_Reve) August 20, 2023

Söz konusu iddiada Samsung'un 2024 yılında Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6 modellerine ek olarak Z FE modelinin tanıtılacağından bahsediliyor.

Şirket halihazırda premium olan telefonlarının bazı özelliklerini kırparak FE modellerini piyasaya sürüyor ve oldukça da seviliyor. Bu sebeple katlanabilir ekranlı telefon modellerine uygun fiyatlı bir FE modeli eklemesinin beklenmesi şaşırtmıyor.