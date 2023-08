Samsung, ucuz katlanabilir ekranlı telefon üzerinde çalışıyor

Samsung, akıllı telefonlarını farklı bütçelere seslenecek şekilde geliştiriyor. Ancak katlanabilir ekranlı telefonlar pazarında 'uygun fiyatlı' bir alternatif henüz yok. Samsung da bunun farkında olarak piyasaya göre daha ucuz bir katlanabilir telefon üzerinde çalışıyor olabilir.

Sosyal medya üzerinden yapılan bir sızıntıya göre Samsung, daha uygun fiyatlı ya da bütçe dostu sayılabilecek bir katlanabilir telefon üzerinde çalışıyor.

The S23 FE is set to be released soon, and there are possibilities that Samsung plans to consistently introduce the FE brand annually. Simultaneously, there are rumors of ongoing testing for the launch of the Galaxy Z FE(lite model), after the Fold/Flip 6.