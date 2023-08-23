Samsung, ucuz katlanabilir ekranlı telefon üzerinde çalışıyor

Samsung bir süredir katlanabilir ekranlı telefonlarıyla dikkat çekiyor. İddiaya göre Güney Kore merkezli teknoloji şirketi uygun fiyatlı bir telefon çıkartacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.08.2023 - 14:53
Samsung, ucuz katlanabilir ekranlı telefon üzerinde çalışıyor
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Samsung, akıllı telefonlarını farklı bütçelere seslenecek şekilde geliştiriyor. Ancak katlanabilir ekranlı telefonlar pazarında 'uygun fiyatlı' bir alternatif henüz yok. Samsung da bunun farkında olarak piyasaya göre daha ucuz bir katlanabilir telefon üzerinde çalışıyor olabilir.

FE SERİSİNE EKLENECEK BİR MODEL OLARAK KARŞIMIZA ÇIKABİLİR

Sosyal medya üzerinden yapılan bir sızıntıya göre Samsung, daha uygun fiyatlı ya da bütçe dostu sayılabilecek bir katlanabilir telefon üzerinde çalışıyor.

 

Söz konusu iddiada Samsung'un 2024 yılında Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6 modellerine ek olarak Z FE modelinin tanıtılacağından bahsediliyor. 

Şirket halihazırda premium olan telefonlarının bazı özelliklerini kırparak FE modellerini piyasaya sürüyor ve oldukça da seviliyor. Bu sebeple katlanabilir ekranlı telefon modellerine uygun fiyatlı bir FE modeli eklemesinin beklenmesi şaşırtmıyor.


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