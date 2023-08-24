Samsung ChatGPT alternatifi geliştiriyordu, yakında geliyor!

Yayınlanma: 24.08.2023 - 11:30

Güncelleme: 24.08.2023 - 11:30

Samsung, yapay zeka sistemlerini ve özellikle ChatGPT gibi öğrenen sohbet botlarını 'şirket içinde' kullanılmasının önüne geçmiş, yasaklamıştı. Üretken yapay zeka için adım atmaya hazırlandığını duyuran şirketin artık yolun sonuna yaklaştığı ortaya çıktı.

BU YILIN SONUNDA ŞİRKET İÇİ TESTLER BAŞLIYOR

İlk bilgilere göre Samsung'un geliştirdiği bu ChatGPT rakibi öncelikle şirket içinde kullanılacak. Yani çalışanlarla sınırlı olacak. Ancak ilerleyen süreçte burada 12 Eylül tarihi veriliyor ve resmi olarak tanıtılacağı söyleniyor.

Daha önce de Samsung'un üst düzey yetkilileri tarafından sistemin gelişitirildiği onaylanmıştı. Samsung Research ekibi tarafından geliştirilen sistemin eğitilmesi için şirketin elindeki GPU gücünün kullanıldığı belirtiliyor.

SamMobile'ın aktardığına göre şirket içinde Device Solutions Division çalışanlarıyla başlayacak süreç testlerin bitmesinin ardından Samsung'un diğer departmanlarında da kullanıma açılacak. Eylülde tanıtılması beklenen sistemin ekimden sonra da aktif bir şekilde şirket içinde kullanılacak.

Yine de net bir tarih verilmiyor ve 2024 yılının başlarında daha detaylı bilgilerin ortaya çıkması bekleniyor.