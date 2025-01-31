Samsun'da '20 dakikada' hırsızlık: Otomobille kaçan şüpheli yakalandı

Yayınlanma: 31.01.2025 - 12:54

Güncelleme: 31.01.2025 - 12:55

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, 29 Ocak'ta Atakum ilçesindeki bir otoparktan otomobil çalındığı ihbarı sonrası çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını izleyen ekipler, şüphelinin B.Ş. olduğunu tespit etti.

OTOMOBİL İLE KAÇTI

Görüntülerde B.Ş.'nin yanında bulunan lokma takımı ile yaklaşık 20 dakika boyunca kapıyı zorlayarak açtığı, ardından da düz kontak yaptıktan sonra otomobil ile kaçtığı görüldü.

Ekipler, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarından yola çıkarak şüpheliyi dün İlkadım ilçesinde sokakta yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.