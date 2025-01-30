Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis deneyimlerini gençlerle paylaştı

Yayınlanma: 30.01.2025 - 10:24

Güncelleme: 30.01.2025 - 10:24

Süper Lig ekibi Samsunspor'un Teknik Direktörü Thomas Reis, spor sektörü paydaşları ve milli sporcularla bir araya gelerek kariyerindeki deneyimlerini ve futbol dünyasına dair görüşlerini paylaştı.

Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe; Samsunspor Başkanvekili Veysel Bilen, Operasyon Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan, İcra Kurulu Üyesi Serkan Kaya, Samsunspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri İlknur Damla Beytekin ve Nuri Demiraslan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, TFF Samsun Bölge Müdürü Hasan Özbulut, Samsunspor Futbol Akademi Koordinatörü Savaş Serdar, U16-U17-U19 Teknik Sorumlusu Ahmet Çağıran, Akademi Antrenörleri ve sporcuları ile Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Samsun Şube Başkanı Murat Sandıkçı, 19 Mayıs Samsun Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Samsun Temsilcisi Cemil Ciğerim katıldı.

Sıcak ve samimi bir atmosferde geçen söyleşide Thomas Reis, futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerine dair önemli anılarını paylaşırken, genç sporculara profesyonel futbol dünyasında başarılı olabilmeleri için tavsiyelerde bulundu.

Spor sektörünün gelişimine dair görüşlerini aktaran Reis, Samsunspor’daki hedefleri ve Türk futboluna dair değerlendirmelerini de katılımcılarla paylaştı. Genç sporcuların sorularıyla interaktif hale gelen etkinlik, verimli bir buluşma olarak sona erdi.

Etkinlik sonrası, Spor Sektörü Derneği Başkanı İbrahim Canbolat tarafından Teknik Direktör Thomas Reis’e Samsun’un simgesi Onur Anıtı hediye edildi.