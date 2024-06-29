Samsun'da 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, hakkında 21 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

AA
Yayınlanma: 29.06.2024 - 17:06
Samsun'da 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı ile Çarşamba Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, farklı suçlardan 21 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.I'yı ilçede belirlenen adreste yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.


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