Samsun’da 3 kişi ruhsatsız tüfeklerle yakalandı

Yayınlanma: 17.03.2024 - 16:03

Güncelleme: 17.03.2024 - 16:04

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi’nde M.A., R.A. ve F.T.’yi 3 adet ruhsatsız tüfek ve 15 adet tüfek kartuşu ile yakaladı.

3 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.