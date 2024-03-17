Samsun’da 3 kişi ruhsatsız tüfeklerle yakalandı

Samsun’da narkotik polisi 3 kişiyi 3 adet ruhsatsız tüfekle yakaladı.

İHA
Yayınlanma: 17.03.2024 - 16:03
Samsun’da 3 kişi ruhsatsız tüfeklerle yakalandı
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Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi’nde M.A., R.A. ve F.T.’yi 3 adet ruhsatsız tüfek ve 15 adet tüfek kartuşu ile yakaladı.

3 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.


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