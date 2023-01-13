Samsun'da 4. kattan düşen mantolama işçisi hayatını kaybetti

Samsun'da inşaatın 4. katından düşen yabancı uyruklu mantolama işçisi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 16:33
Samsun'da 4. kattan düşen mantolama işçisi hayatını kaybetti
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Samsun'un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir inşaatın dış cephesine yapılan mantolama işinde çalışan Irak uyruklu Waad Ghanım Merıe Merıe, (33) üzerinde bulunduğu iskeleden aşağı düştü.

Ağır yaralanan işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Waad Ghanım Merıe Merıe, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

İşçinin cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 



Samsun inşaat İşçi

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