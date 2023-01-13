Samsun'da 4. kattan düşen mantolama işçisi hayatını kaybetti
Samsun'da inşaatın 4. katından düşen yabancı uyruklu mantolama işçisi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Samsun'un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir inşaatın dış cephesine yapılan mantolama işinde çalışan Irak uyruklu Waad Ghanım Merıe Merıe, (33) üzerinde bulunduğu iskeleden aşağı düştü.
Ağır yaralanan işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Waad Ghanım Merıe Merıe, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
İşçinin cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bir sigara grubundan indirim
- 'Seni yargılamayan şerefsizdir'
- Olaylı derbide yaralanan Göztepe taraftarı, taburcu oldu
- Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
- 'Anıtkabir yakılacak, Fethullah Gülen gelecek'
- Askerlikte yeni dönem başlıyor
- 'Kafan hava alsın' şikayeti!
- RTÜK’ten Acun’a kıyak
- Sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
- Emin Şen'den ilk açıklama!