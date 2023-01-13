Tekirdağ'da peynir fabrikasında 16 işçi zehirlendi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kurulu bulunan özel bir şirkete ait peynir fabrikasında 16 işçi zehirlendi. Bakterileri önlemek için sıkılan gazdan zehirlendikleri üzerinde durulan işçiler, hastanede tedaviye alındı.

DHA
Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 12:18
Tekirdağ'da peynir fabrikasında 16 işçi zehirlendi
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Tekirdağ'da Malkara Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu bulunan özel bir şirkete ait peynir fabrikasında sabah saatlerinde, bazı işçiler rahatsızlandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

İhbar üzerine fabrikaya çok sayıda sağlık ekibi gönderildi. Zehirlenme belirtileri görülen 16 işçi, ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

İşçilerin, peynir üretim bölümünde bulunan, bakterileri önlemek için kullanılan gazdan zehirlendikleri öne sürüldü.

İşçilerin tedavisi sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. 




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