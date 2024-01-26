Samsung'un yapay zeka özellikleri hangi modellere gelecek?

Yayınlanma: 26.01.2024 - 23:58

Güncelleme: 26.01.2024 - 23:58

Samsung Galaxy S24 serisiyle yeni Galaxy AI dönemini başlatmıştı. Yapay zekalı özellikleri eski modellere de getireceği ortaya çıkmıştı. Galaxy AI her model için maalesef ki gelmiyor. Daha önce Galaxy S23 serisine, Tab S9 serisine, Z Fold 5 ve Z Flip 5 modellerinin Galaxy AI desteği alacağını öğrenmiştik.

Ortaya çıkan son bilgilere göre Galaxy AI desteği 2023 ve sonrasında üretilen modellere gelecek.

GALAXY AI NELER SUNACAK?

Galaxy AI, cihazlara yapay zeka yetenekleri kazandırmasının yanı sıra üçüncü taraf bulut servislerinden de destek alacak. Daha önce de Bu Samsung Müşteri Deneyimi Başkanı Patrick Chomet süreç için şunları söylemişti:

''Zaman içinde AI deneyimlerimizin mobil performansla desteklenebilmesini sağlamak istiyoruz, bu da CPU ve GPU kabiliyeti istiyor. Şimdilik öğreniyoruz; adım adım ilerliyoruz. Galaxy AI'nın Galaxy S24 serisinde iyi çalıştığını biliyoruz ve Galaxy S23 serisi üzerinde iyi çalışacağını da biliyoruz. Ancak ortalama bir müşteri için yapay zeka kullanım yoğunluğunun ne olacağını ve dolayısıyla bu yoğunluğun cihaz üzerindeki kaynakları ve bulut kaynaklarını nasıl etkileyeceğini bilmiyoruz.''

Burada da söylendiği gibi daha yeni cihazlara gelmesinin en büyük sebebi yapay zeka destekli özellikleri telefonların kaldıracak olması. Daha eski telefonların performans kaybı yaşamaması için en azından şu anlık süreçte getirilmeyecek gibi duruyor. Yine de Galaxy AI özelliklerinin eski modellere hiçbir zaman gelmeyeceği düşünülmüyor. Aksine, Samsung ilerleyen yıllarda bu özellikleri daha eski modellere de getirebilir.