Samsun'da korkutan yangın: 2 çocuk hastaneye kaldırıldı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 çocuk hastaneye kaldırıldı.

AA
Yayınlanma: 27.01.2024 - 17:16
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Orta Mahalle Dr. Orhan Atılgan Caddesi'nde Cihan Yıldırım'a ait evde iddiaya göre, sobadan yangın çıktı.

Bu sırada evde bulunan Burak (13) ve kardeşi İlyas Yıldırım (11) dumandan etkilendi.

Çocuklar, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangın, Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

 


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