Samsun'da 5 katlı apartmanda yangın: 2'si bebek 3 yaralı
Samsun’da 5 katlı apartmanın 1. katında meydana gelen yangında 2’si bebek 3 kişi ağır yaralandı.
Samsun'un Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi’nde 5 katlı apartmanın 1. katında Suriye uyruklu vatandaşların yaşadığı evde soba borusunun devrilmesi sonucu yangın çıktı.
112’ye yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangında 2 ve 3 yaşlarındaki iki çocuğun kolları ve bacakları yandı. Bir kadın da dumandan etkilendi.
Yaralılar ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ise yangına müdahale ederek söndürdü.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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