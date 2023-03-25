İstanbul'da 5 katlı binada yangın: 1 ölü

Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 10:35

Güncelleme: 25 Mart 2023 - 11:50

İstanbul Güngören Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 5 katlı binanın 4’üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri dumanların yükseldiği daireye müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrası yangın söndürüldü.

Ekiplerin evde yaptığı incelemelerde bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerde cesedin Onur Yenitur (35) isimli şahsa ait olduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Yetinur'un cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Ekiplerin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmaları sürüyor.