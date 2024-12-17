Samsun'da akaryakıt istasyonunda yangın paniği! Faciadan dönüldü...

Yayınlanma: 17.12.2024 - 09:27

Güncelleme: 17.12.2024 - 09:52

Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda, bu akşam saat 18.30 sıralarında seyir halindeyken minibüsün motor kısmından dumanlar çıktığını fark eden sürücü aracı akaryakıt istasyonuna çekerek yardım istedi.

İstasyon görevlileri, yangın tüpüyle alevleri söndürdü. O anları bir vatandaş cep telefonu ile kaydetti.

Görüntülerde akaryakıt istasyonuna gelen minibüsü istasyon görevlilerinin yangın tüpüyle alevi söndürmesi yer aldı.