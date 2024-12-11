Sentetik ecza operasyonu... Samsun'da 2 gözaltı: 2 bin 4 hap ele geçirildi

Samsun’da 2 bin 24 adet sentetik ecza ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Sentetik ecza operasyonu... Samsun'da 2 gözaltı: 2 bin 4 hap ele geçirildi
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İHA
Yayınlanma: 11.12.2024 - 16:58

Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerince İlkadım ilçesinin 2 ayrı mahallesinde M.K. (20) ve İ.A. (21) isimli şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda, 2 bin 24 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.


Etiketler: #Samsun

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