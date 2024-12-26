Samsun’da aynı paylaşım yüzünden ikinci gözaltı: Genç adliyeye sevk edildi

Yayınlanma: 26.12.2024 - 12:48

Güncelleme: 26.12.2024 - 12:50

Samsun’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla önceki gün gözaltına alınıp serbest bırakılan A.I., aynı paylaşım nedeniyle yeniden gözaltına alındı. Genç, X platformunda yaptığı bir paylaşım nedeniyle gözaltına alınmış, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ancak, başka bir sosyal medya platformunda aynı paylaşımın yapılması üzerine, A.I. hakkında yeniden gözaltı kararı verildi. Sağlık kontrolünden geçirilen A.I., adliyeye sevk edildi.