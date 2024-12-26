Samsun’da aynı paylaşım yüzünden ikinci gözaltı: Genç adliyeye sevk edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret suçlamasıyla iddiasıyla gözaltına alınan A.I., serbest bırakılmasının ardından aynı paylaşım nedeniyle yeniden gözaltına alındı.

Samsun’da aynı paylaşım yüzünden ikinci gözaltı: Genç adliyeye sevk edildi
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AA
Yayınlanma: 26.12.2024 - 12:48

Samsun’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla önceki gün gözaltına alınıp serbest bırakılan A.I., aynı paylaşım nedeniyle yeniden gözaltına alındı. Genç, X platformunda yaptığı bir paylaşım nedeniyle gözaltına alınmış, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ancak, başka bir sosyal medya platformunda aynı paylaşımın yapılması üzerine, A.I. hakkında yeniden gözaltı kararı verildi. Sağlık kontrolünden geçirilen A.I., adliyeye sevk edildi.


Etiketler: #Adliye #Recep Tayyip Erdoğan #Cumhurbaşkanı #hakaret

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