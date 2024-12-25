Erdoğan’a asgari ücret mesajı yazmıştı: Gözaltına alınan Kadir İpek, serbest bırakıldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücret paylaşımına cevap veren Kadir İpek hesabının sahibi, gözaltına alınmıştı. İpek, sosyal medya hesabından serbest bırakıldığını duyurdu.

Erdoğan’a asgari ücret mesajı yazmıştı: Gözaltına alınan Kadir İpek, serbest bırakıldı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.12.2024 - 20:52

2025 asgari ücret rakamının açıklanmasının ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a X hesabından tepki gösteren sosyal medya kullanıcısı Kadir İpek, gözaltına alınmıştı.

İpek çıkartıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Serbest bırakılan ipek sosyal medya hesabından 'özgürüm' paylaşımını yaptı.

İpek, daha önce de sosyal medya hesabından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yazdığı küfürlü yorum sebebiyle gözaltına alınmıştı. 


Etiketler: #Recep Tayyip Erdoğan #kadir ipek #asgari ücret

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