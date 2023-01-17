Samsun'da bir garip olay: Aynı mahalle, iki ayrı intihar...
Samsun'un Terme ilçesine bağlı bir mahallede iki erkek şahıs, ayrı ayrı konumlarda 24 saat içinde intihar etti. Şahıslardan birisi iple bir diğeri tüfekle canına kıydı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Samsun’un Terme ilçesi Yeni Mahelle'de, bunalıma girdiği iddia edilen O.K., evinin 2. katında yaşamına son verdi.
Aracıyla yoldan geçen yurttaşın olayı görmesi üzerine durum 112 acil servise bildirildi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede O.K.’nın hayatını kaybettiği tespit edildi.
Polisin, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından O.K.’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
TÜFEKLE KENDİNİ VURDU
O.K. ile aynı mahallede oturan S.T. ise tüfekle kendini vurdu. Alınan bilgiye göre, 3 katlı binanın 1. katında oturan ve uzun süredir psikolojik destek aldığı öğrenilen 65 yaşındaki S.T., tüfeği ateşleyerek intihar etti.
Yatak odasında S.T.’nin cansız bedenini gören oğlu, durumu 112 acil servise bildirdi. Polisin olay yeri inceleme çalışmalarının ardından S.T.’nin naaşı otopsi yapılmak üzere Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Şarkıcı Seçil Çiftçi sevgilisini öldürüp ormana gömdü
- Devlet Tiyatroları sözleşmeli 121 personel alacak
- Erdoğan'ın adaylık tartışması: AKP'nin '13' oyunu
- Düşen yolcu uçağının karakutusu bulundu
- 'Adayı olmayacağı çok önceden belliydi'
- Atilla'dan 'Reza Zarrab' dosyasına ilişkin açıklamalar
- 'Halkbank' ile yapılan vurgunu anlattı
- 'Kafan hava alsın' demek suç mu?
- Bartın'daki maden faciasında ses kaydı ortaya çıktı
- Bir uyuşturucu baronu daha Türkiye'den çıktı!