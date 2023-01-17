Samsun'da bir garip olay: Aynı mahalle, iki ayrı intihar...

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 09:38

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 09:38

Samsun’un Terme ilçesi Yeni Mahelle'de, bunalıma girdiği iddia edilen O.K., evinin 2. katında yaşamına son verdi.

Aracıyla yoldan geçen yurttaşın olayı görmesi üzerine durum 112 acil servise bildirildi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede O.K.’nın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Polisin, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından O.K.’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

TÜFEKLE KENDİNİ VURDU

O.K. ile aynı mahallede oturan S.T. ise tüfekle kendini vurdu. Alınan bilgiye göre, 3 katlı binanın 1. katında oturan ve uzun süredir psikolojik destek aldığı öğrenilen 65 yaşındaki S.T., tüfeği ateşleyerek intihar etti.

Yatak odasında S.T.’nin cansız bedenini gören oğlu, durumu 112 acil servise bildirdi. Polisin olay yeri inceleme çalışmalarının ardından S.T.’nin naaşı otopsi yapılmak üzere Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.