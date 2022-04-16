Kocasının öldürdüğü Nurcan'ın görüntüsünü paylaşan 2 kişi gözaltında
Burdur'da uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi Serhan Seçer (34) tarafından öldürülen Nurcan Seçer'in (35), olay yerinde ve Burdur Devlet Hastanesi'ndeki acil müdahale odasında görüntüsünü çekip sosyal medyada paylaşan 2 kişi gözaltına alındı.
Burdur'da Nurcan Seçer, yaklaşık 6 aydır ayrı yaşadığı, hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi Serhan Seçer tarafından birlikte işlettikleri restoranda 8 Nisan'da av tüfeği ile öldürüldü.
Seçer'in, olay yerinde ve Burdur Devlet Hastanesi'nde acil müdahale odasında çekilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine kardeşi Ömer Kılıç, suç duyurusunda bulundu. Kılıç, Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusunda, görüntüyü sosyal medyada paylaşan ve yayanların cezalandırılmasını talep etti.
Burdur Valiliği de dün Nurcan Seçer'in kamera görüntülerini sosyal medya aracılığıyla yayınlayanlar hakkında adli ve idari soruşturma başlattığını açıkladı. Yapılan incelemede Nurcan Seçer'in, olay yerinde A.A. tarafından fotoğrafının çekilerek dağıtıldığı, hastanedeki video kaydının ise R.K. tarafından çekildiği tespit edildi. Özel hayatın gizliliğinin ihlali suçu kapsamında yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
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