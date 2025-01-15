Samsun'da damat dehşeti... Tartıştığı kayınpederini sırtından bıçakladı!

Yayınlanma: 15.01.2025 - 10:07

Güncelleme: 15.01.2025 - 10:07

Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Dededağı Mahallesi'nde A.K. (42) ile damadı H.Y. (22) arasında borç meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

İddiaya göre; tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine H.Y., kayınpederi A.K.'yi sırtından bıçakladı.

Kendi kullandığı aracıyla Bafra Devlet Hastanesi'ne giden A.K, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

KARDEŞİ VE BABASI DA GÖZALTINA ALINDI

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli H.Y. ile kardeşi O.Y. (24) ve babası K.Y.'yi (56) gözaltına aldı. K.Y. ve O.Y jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, H.Y.'nin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.