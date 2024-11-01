Bayrampaşa'da damadını öldürüp intihar etti
İstanbul Bayrampaşa'da Ekrem Girgin (50) kızının boşanma aşamasındaki damadı Arbin Timur'u (32) silahla ateş ederek öldürdükten sonra intihar etti.
Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Bayrampaşa Mega Center'da meydana geldi.
İddiaya göre, Arbin Timur ile eşi M.T., Timur'un çalışmaması nedeniyle boşanma aşamasındaydı.
Kuruyemiş dükkanı olan M.T'nin babası Ekrem Girgin damadını kendi işyerine alarak birlikte çalışmaya başladı. Bir süre sonra Baba Girgin ile damadı Timur arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ekrem Girgin, Arbin Timur'u silahla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.
Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.
Etiketler: #bayrampaşa #intihar
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