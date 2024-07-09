‘Beni öldürecek cesaretin yok' diyen damadını öldürdü

Yayınlanma: 09.07.2024 - 17:53

Güncelleme: 09.07.2024 - 17:54

Amasya merkeze bağlı Yıldız köyünde Şengül ailesinin kızı İnci Eser, ailesinin rıza olmadan bir ay önce kaçıp Halil Eser'le evlendi.

Dursun Şengül, kızı İnci Eser ve damadı Halil Eser'le bir akaryakıt istasyonunda karşılaştı.

Tartışmanın çıkmasıyla Şengül, kızı ve damadına otomobilinde bulundurduğu av tüfeği ile vurdu. İnci Eser hafif yaralandı, damat ise hayatını kaybetti.

"BENİ ÖLDÜRECEK CESARETİN YOK"

Olay yerine gelen sağlık ekipleri İnci Eser'e müdahale etti. Eser'in durumunun iyi olduğu bildirildi.

Jandarma da Dursun Şengül'ü cinayet silahı ile yakaladı. Mahkemeye çıkan Şengül, "Bana 'Sende beni öldürecek cesaret yok' dedi. Aramızda tartışma çıktı. Av tüfeğimle ateş ettim" dedi. Şengül, tutuklandı.